Gazzetta dello Sport: “Toro, che beffa”

Douvikas decide il match tra Como e Torino andato in scena domenica pomeriggio: ai granata di Vanoli nel finale di partita è stato annullato il gol del pareggio per un doppio tocco di Biraghi durante un calcio d'angolo. "A conti fatti è stato l’apporto dei due attacchi a fare la differenza: Douvikas ha firmato il suo secondo gol da quando è in Italia, Diao ha creato un pericolo dopo l’altro e pure Ikoné è stato intraprendente. Dall’altra parte invece Sanabria, sostituto di Vlasic (bloccato da un affaticamento muscolare a un polpaccio), e Adams non