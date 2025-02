Gazzetta dello Sport: “Toro che spinta dai nuovi”

"Per la prima volta hanno giocato tutti e tre titolari e l’effetto c’è stato, eccome. Cristiano Biraghi, Cesare Casadei e Eljif Elmas hanno vissuto una notte da protagonisti, sebbene nessuno di loro abbia segnato contro il Milan - esordisce così Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - È il Torino a essere cambiato, grazie a loro. E non è tanto una questione di coperture più precise, di incursioni più ficcanti, di cross fatti meglio, sebbene la loro qualità non si discuta. La sensazione è che, con l’inserimento dei tre nuovi arrivi di gennaio, il gruppo granata sia cresciuto nella sua interezza, che la squadra giochi meglio anche perché c’è più concorrenza e quindi per tutti serve uno sforzo in più". E in conclusione: "«Una rosa lunga ti permette di crescere — raccontava a fine partita il tecnico Paolo Vanoli —. Serve pure al giocatore che combatte per un posto, altrimenti fai una settimana con i soli 11 titolari che non spingono. Ho sempre dimostrato che chi merita, gioca. La competizione serve in allenamento, altrimenti se non hai una mentalità forte ti siedi. I tre giocatori arrivati l’hanno aumentata, ora subentreranno anche Ilic e Tameze e ciò mi permetterà di scegliere»".