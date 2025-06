Gazzetta dello Sport: “Toro, da Sazonov a N’Guessan: sette rientri per Baroni”

Dopo l'ultima stagione passata in prestito, diversi sono i giocatori del Torino che rientreranno sotto la Mole: ora toccherà a Baroni valutarli - presumibilmente durante il ritiro dal 14 al al 26 luglio tra le montagne di Prato allo Stelvio - e deciderne il futuro. Da Sazonov a N’Guessan, passando per Popa, Dellavalle, Balcot, Silva e Ciammaglichella: "Quando rientreranno avranno una gradita sorpresa: troveranno nella cassetta postale la lettera di convocazione del Toro per il ritiro estivo. Per sette granata gli esami cominceranno tra un mesetto, con un maestro d’eccezione: per sette calciatori di proprietà del Torino che rientreranno dai prestiti inizierà, a breve, la scuola con Marco Baroni" si legge tra le pagine del quotidiano.