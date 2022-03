Gazzetta dello Sport: “Toro, futuro in fascia”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Torino sta già pensando alla prossima stagione: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Ivan Juric ha deciso di puntare su Vojvoda e Singo sugli esterni. "Mergim è stata una delle più belle sorprese della stagione del Toro. Confermato? Pure di più, confermatissimo. È il candidato naturale a diventare un punto fisso del progetto tecnico nel prossimo campionato. Stessa investitura per Wilfried Singo: lui titolare sulla destra lo era già, in questo campionato ha aggiunto nuove conoscenze tattiche alla scuola di Juric" scrive il quotidiano. Riflessioni invece sul futuro di Cristian Ansaldi e Ola Aina: l'argentino ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe non rinnovare, mentre l'ivoriano - che non mette piede in campo dal 23 dicembre - ha questo finale di stagione per convincere Juric.