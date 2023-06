Gazzetta dello Sport: “Toro, Gineitis una risorsa per il futuro”

Gvidas Gineitis una risorsa per il futuro del Torino e per Ivan Juric: "Un giovane di belle speranze sulla rampa di lancio della prossima stagione", scrive la Gazzetta dello Sport. Il suo esordio in Serie A contro il Milan, ha solo confermato le ottime parole di fiducia che il tecnico granata riponeva in questo giovane ragazzo della Primavera: "Fisico imponente, buoni piedi (privilegia il mancino), Gvidas entra in campo senza apparente emozione e si batte con ardore ed efficacia. Insomma, il giovanotto che viene dal Baltico (Mazeikiai) si destreggia come fosse un veterano". L'ex Primavera, perciò, per il prossimo campionato sarà un'ottima risorsa e un'ottima alternativa per Juric.