Gazzetta dello Sport: “Toro, gli esterni diversi”

"Le occasioni arrivano dall’esterno. Gol o assist, incursioni o cross a cercare gli uomini in area, negli ultimi due mesi il Torino ha aumentato il proprio tasso di pericolosità anche grazie agli attacchi dai due lati - esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - E i protagonisti principali sono Valentino Lazaro e Eljif Elmas, ufficialmente esterno di destra ed esterno di sinistra nel 4-2-3-1 che Vanoli ha varato da tre mesi o poco meno. Entrambi di piede destro, entrambi abituati a giocare sulle due fasce, l’austriaco e il macedone sembrano aver trovato la mattonella giusta nell’assetto granata". E in conclusione: "Durante il girone di andata si è alternato tra i due lati del campo, sempre nel 3-5-2 scelto in quel periodo, fino a quando Vanoli, nell’intervallo di Udine, ha tratto il dado ed è passato al 4-2-3-1 proprio facendo entrare Lazaro e piazzandolo come esterno di destra, per esplorare la profondità, dialogare con i playmaker — da Ricci a Vlasic — e mettere in area i suoi cross a uscire. Da quel giorno e da quel posto Valentino non si è più schiodato".