Gazzetta dello Sport: “Toro, la mentalità è da rivedere: Juric ci lavora”

Dalla sfida di sabato scorso contro il Napoli, è chiaro che il problema del Toro di Ivan Juric è la mentalità: "Servono la voglia di fare risultato, la cattiveria, la concentrazione, e la massima attenzione ai dettagli", scrive la Gazzetta dello Sport. Il tecnico granata lo sa, e ci sta già lavorando in vista della gara di domenica - 9 ottobre - contro l'Empoli. Sulla formazione non ci sono molti dubbi, lo stesso Ivan Juric si era dichiarato soddisfatto della gara che i granata avevano intrapreso contro il Napoli, ma il problema principale rimane la difesa: al momento, Buongiorno sembra rimanere il favorito del tecnico croato - nonostante gli ultimi cali nelle ultime gare - ma l'olandese Schuurs è una concorrenza da non sottovalutare.