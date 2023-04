Gazzetta dello Sport: “Toro, Lazaro torna titolare: si lavora per la conferma”

Italia), poi il ritorno con assist per un assaggio di gusto nella notte del Mapei Stadium, casa del Sassuolo. Domani sarà come la prima volta, perché il Valentino granata dei tempi moderni è destinato a tornare nella formazione di partenza per la prima volta dopo tre mesi passati in infermeria", scrive la Gazzetta dello Sport. Nella gara di domani, con la squalifica di Schuurs, Lazaro prenderà il posto sulla fascia di Rodriguez - quest'ultimo ritornerà in difesa. "Per il Toro è un recupero di qualità e sostanza: è il rientro di una pedina chiave in vista dello sprint a cui i granata sono chiamati nel finale di campionato", e nel frattempo, il Torino pensa anche al suo eventuale rinnovo.