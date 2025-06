Gazzetta dello Sport: “Toro, le vie del gol”

Le notizie riguardanti il mondo granata nei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari temi trattati ha posto il focus sui gol segnati del Torino, provenienti da numerosi giocatori di vari reparti . A seguire le parole del quotidiano: "Nelle ultime 10 partite il Torino ha sempre segnato. Nelle 10 precedenti era andato in gol in tre occasioni. Questo dato, più di altri, dà l’idea della trasformazione dei granata. I 10 punti nelle ultime quattro gare, i progressi in classifica, il poter immaginare un avvicinamento alla zona Europa che fino a due mesi fa sembrava impossibile — «sognare è lecito» ha detto il presidente Urbano Cairo dopo la vittoria sull’Empoli sono conseguenza di una svolta offensiva..."