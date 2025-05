Gazzetta dello Sport: “Toro, Njie vede Lecce. Perciun continua la scalata”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra le varie notizie trattate ha posto il focus sui giovani granata. A seguire le parole del quotidiano: "Il pensiero stupendo di Paolo Vanoli è, in fondo, la sublimazione di una primavera vissuta sull’onda dell’entusiasmo portata dai giovani made in Toro. Il pensiero stupendo del tecnico granata nasce a metà della settimana, è cresciuto un po’ per volta lungo gli allenamenti al Filadelfia. In giornata è atteso alla prova generale quando sarà il momento di fare le ultime prove quelle della rifinitura prima di mettere piede sul volo che porterà il Toro a Lecce".