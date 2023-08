Gazzetta dello Sport: “Toro, Ricci trequartista è l’arma in più dei granata”

Per il Toro, una sconfitta per 2-1 sul campo del Reims, ma che permette ai granata e all’allenatore croato di sperimentare nuovi ruoli e nuove alternative di formazione: prima tra tutte, la prova di Ricci come trequartista. “Ricci ha brillato e non poco, appoggiandosi spesso sulla sua pregiata tecnica di base e aggiungendo anche un discreto ritmo, sia nella corsa sia nelle giocate”, scrive la Gazzetta dello Sport. Ottime prestazioni anche per i due pilastri della difesa, Schuurs - autore del gol e del temporaneo vantaggio granata - e Buongiorno, per poi raggiungere anche l’attacco con Pellegri, che ha saputo gestire l’assenza di Sanabria.