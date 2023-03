Gazzetta dello Sport: “Toro, scatto da Europa”

Il Torino vince al Via del Mare e si rilancia nella corsa al settimo posto. Con i tre punti ottenuti in casa giallorossa grazie ai gol di Singo e Sanabria, i ragazzi di Juric si sono portati a quota 37 punti in classifica, a meno uno dalla Juventus. Protagonista del match Tonny Sanabria che ha segnato il settimo gol in campionato con la maglia del Torino: “Ci tenevo tanto a segnare e a vincere: abbiamo fatto tutti una grande partita, da squadra vera: spero di andare in doppia cifra il prima possibile, voglio fare tanti gol per aiutare la squadra” ha detto nel post partita il numero 9 del Toro. Bene anche Radonjic, autore dell’assist a Sanabria dopo una bella azione personale sulla fascia sinistra: “Rado ha fatto due cose fantastiche, due numeri meravigliosi – ha detto il tecnico Ivan Juric al termine della gara -: ho ricevuto quella risposta seria che gli avevo chiesto”.