Gazzetta dello Sport: “Toro, serve più attenzione e lavoro sui dettagli”

La gara di ieri, sabato 1 ottobre, tra Napoli e Torino ha evidenziato le grandi differenze tra le due squadre: gli azzurri sono riusciti a sbloccare la partita già dopo 6 minuti di gioco, con un Anguissa che poi ha raddoppiato pochi minuti dopo, e Kvaratskhelia ci ha messo il tocco finale. Sanabria ha cercato di risollevare la squadra con il gol del 3-1, ma le cose non sono andate come previsto o sperato: "Nel sistema granata, se salta un mattone, viene giù tutto il muro. Così sono arrivati i due gol di Anguissa: errori individuali sfruttati perfettamente dal Napoli", scrive la Gazzetta dello Sport. Il tecnico granata Ivan Juric, infatti, dopo il cartellino rosso rimediato per una reazione in seguito ad un fallo di Mario Rui non fischiato su Singo, ha così commentato - come riportato dalla Gazzetta dello Sport - nella conferenza post partita: "E’ stata la prima volta, da quando sono l’allenatore del Torino, in cui abbiamo fallito la cura di tutti dettagli, di tantissimi particolari, commettendo già dopo pochi minuti tre, quattro errori gravissimi che una squadra forte come il Napoli ha saputo approfittar [...] Siamo stati troppo fragili nei dettagli, penalizzati dalla mancanza di attenzione all’inizio della partita. Credo che, sul piano del palleggio, la partita l’abbiamo interpretata discretamente, ma siamo venuti meno in quella che è la nostra caratteristica principale. Ci sono mancati i dettagli. Ci è mancata la cattiveria, la capacità di stare attenti su tutto. La squadra deve diventare più tosta".