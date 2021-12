Gazzetta dello Sport: “Toro, si può fare di più”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

"Ci sono stati grandi miglioramenti e ho visto grandi passi in avanti in diverse partite - ha detto Juric dopo il pareggio con il Cagliari di ieri sera -. Per le caratteristiche dei giocatori, però, non giocheremo mai bene bene. E oggi si è vista la fatica che abbiamo fatto nel costruire." Il Torino doveva e poteva fare di più nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A in Sardegna contro i rossoblu: dopo esser passati in vantaggio grazie all'autorete di Carboni, i granata si son fatti raggiungere dal gol di Joao Pedro che ha pareggiato i conti. Nel finale il Toro ha avuto tre grandi occasioni per portare a casa i tre punti, ma Baselli, Praet e Zaza non sono riusciti a segnare la rete che sarebbe valsa i tre punti.