Gazzetta dello Sport: “Toro, squadra pronta per il Verona: servono 3 punti”

La gara di oggi tra Torino e Verona dà inizio al mese che per i granata sarà uno dei più impegnativi di questa seconda parte di campionato: 5 gare in 10 giorni. Gli avversari sono tutti al di sotto dei granata in classifica, sulla carta dunque i 3 punti dovrebbero poter arrivare più agevolmente. "Tutto l’universo Toro è consapevole che questa ripartenza può riempire di altri e più lusinghieri significati una prima parte della competizione che è stata già buona. La seconda parte che comincia oggi può diventare ottima", scrive la Gazzetta dello Sport. La squadra mentalmente è pronta, fisicamente anche, e a confermarlo è stato lo stesso tecnico granata in conferenza stampa, con buone considerazioni sulla preparazione svolta durante il ritiro e al Filadelfia.