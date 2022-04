Gazzetta dello Sport: “Toro, test di crescita”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

In questo finale di stagione, il Torino dovrà affrontare cinque delle squadre più forti della nostra Serie A (Milan, Lazio, Napoli, Atalanta e Roma). "I granata - scrive il quotidiano - giocheranno senza pressioni ma anche senza motivazioni particolari. Però potranno mettersi alla prova e per la società è una buona occasione per valutare a che punto sia il progetto". I giocatori potranno giocare più tranquilli dal punto di vista psicologico e la società potrà decidere anche - in base alla prestazioni dei ragazzi - chi riscattare ed iniziare a programmare la prossima stagione.