Gazzetta dello Sport: “Toro, un mondo di gol”

"Una multinazionale del gol. Il Torino è la squadra di Serie A che ha mandato in gol più giocatori di nazionalità diverse. Nelle prime 29 giornate sono andate a segno 13 bandiere, Italia compresa. E c’è addirittura margine per fare meglio - esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Il dato non ha una particolare rilevanza tecnica, le rose sono ricchissime di stranieri e quel “13” racconta piuttosto come il Torino, al di là delle nazionalità, non abbia un marcatore principe ma distribuisca i gol: sono infatti 14 i calciatori granata andati a segno ". E in conclusione: "Il solo “doppione” riguarda l’Italia, con la rete di Ricci contro l’Udinese e quella di Casadei a Monza. Piuttosto, il dato suggerisce come gli equilibri che reggono un gruppo così eterogeneo funzionino bene e permettano di coinvolgere tutti, senza barriere di lingua e di cultura".