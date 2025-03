Gazzetta dello Sport: “Un Toro mai visto”

"E' il venerdì delle prove generali. Al Filadelfia Valentino Lazaro sosterrà l’ultimo provino, quello decisivo. La botta alla caviglia incassata a Parma si è fatta «sentire» in settimana, e ancora ieri ha svolto un piano personalizzato - esordisce così la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Così, mentre l’Empoli sta preparando le valigie per il ritiro piemontese, Vanoli si ritrova a studiare novità, perché un Toro senza il suo uomo di riferimento della fascia destra, a questo punto, inizia a diventare un’opzione concreta. Togliere Lazaro dal Toro, però, oggi è diventata una manovra delicata perché tocca molti equilibri di squadra". E in conclusione: "Sulla sua scrivania, al Filadelfia, Paolo Vanoli ha naturalmente abbozzato un piano B, ma nel cassetto c’è pronto anche il piano C. Vanoli è tecnico puntiglioso, ama curare i dettagli. Naturale, allora, che le mosse anti-Empoli siano entrate nel vivo. Molto dipenderà da come andrà il provino di Valentino in giornata, ma la sensazione diffusa è che servirà più per decidere la convocazione e averlo in panchina".