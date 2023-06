Gazzetta dello Sport: “Un’estate da Toro. Il 2 agosto c’è il Lens”

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione sul Torino. I granata a breve inizieranno la nuova stagione sportiva. "Il precampionato del Toro si è arricchito di un altro test: il 2 agosto la squadra granata affronterà in Francia il Lens (calcio di inizio alle ore 19). Il 6 agosto ci sarà un’altra amichevole impegnativa a Reims contro la formazione dello Stade, anche questa di Ligue 1. Per i convocati, quelli che sono stati lasciati liberi dopo l’ultima giornata di campionato, è fissato per il 10 luglio al Filadelfia. Ai giocatori impegnati con le nazionali è stata concessa una proroga e perciò si ritroveranno direttamente a Pinzolo il 17 luglio".