Gazzetta dello Sport: “Vanoli, orgoglio Toro”

"Le bollicine di un Maradona ubriacante non hanno tolto la lucidità al suo Toro. Che ha combattuto, lottato, ha provato pure a giocarsela in

una notte divenuta in fretta complicatissima. Paolo Vanoli può, giustamente, essere contento soprattutto della maniera con la quale i granata sono rimasti in piedi fino all’ultimo minuto" si legge sul quotidiano. Proprio il tecnico granata ha detto nel post partita: "Abbiamo fatto una buona prestazione, purtroppo buttata via con due errori fotocopia in area: sapevamo delle incursioni di McTominay, ma non siamo stati bravi a marcarlo. Queste partite ci faranno migliorare, rappresentano sicuramente un passo di crescita. Abbiamo incontrato una grandissima squadra che si merita questa posizione in classifica".