Gazzetta dello Sport: “Vanoli scuote Ilic: ora nove partite con lo spirito Toro”

Paolo Vanoli vuole ritrovare Ivan Ilic per questo rush finale di campionato. Dopo il mancato trasferimento in Russia nella sessione di mercato di gennaio, ora Ilic vuole rilanciarsi al Torino: "Vanoli sta studiando il modo per valorizzarlo. Le cinque sostituzioni a partita sono una risorsa importante, permettono anche di cambiare piano gara in corsa, a seconda delle necessità, di svolgere temi tattici diversi. L’idea di dare a Ilic minuti dietro le punte è intrigante, la classe del serbo non si discute e in quella posizione, a parte Vlasic, non sembra esserci concorrenza, nel momento in cui Elmas ormai ha trovato la sua “mattonella” sul lato sinistro. Ma anche un ritorno in mediana è un’opzione percorribile: un Ilic in forma e motivato potrebbe garantire minuti preziosi" si legge tra le pagine del quotidiano.