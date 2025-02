Gazzetta dello Sport: “Vanoli: «Sfrontati come all’andata». Cairo dà la carica”

"C'era il presidente Urbano Cairo ieri a dare la carica al gruppo alla vigilia di una partita sentita dal popolo granata - esordisce così Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - La visita del presidente, durante la rifinitura, è stata preceduta dalle parole del tecnico Paolo Vanoli che ha dipinto la sfida ripartendo dal 2-2 di agosto a San Siro: «Loro e noi siamo diversi, abbiamo cambiato sistema, abbiamo perso dei giocatori (Zapata), loro hanno tanti nuovi atleti e sono messi in campo diversamente. Saranno delusi, ma anche arrabbiati. Hanno gente che può risolvere la partita. Dall'anadata chiedo di prendere il coraggio, la sfrontatezza con cui eravamo andati a San Siro e non bisognerà più buttare via punti»". E in conclusione: "Il tecnico ha messo un punto di domanda su Adams «ha avuto un affaticamento all'adduttore. Conto di averlo, altrimenti ci sarà Sanabria» e ha parltato del potenziale di Casadei e Elmas".