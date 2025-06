Gazzetta dello Sport, Ventura: “Baroni, sei da Toro”

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport c'è un'intervista a Gian Piero Ventura, che dal 2011 al 2016 ha allenato il Torino, in cui tra i tanti argomenti trattati parla del nuovo tecnico granata, Marco Baroni: "Ha fatto la gavetta, su questo non ci piove. Ha avuto qualche difficoltà nei primi anni, ma negli ultimi ha fatto qualcosa di importante. A Lecce è stato promosso in Serie A e poi si è salvato, è andato a Verona ed è riuscito a salvarlo nonostante la società a gennaio avesse dovuto vendere i migliori, un’impresa incredibile. Questo gli ha permesso di approdare a una squadra importante come la Lazio: per essere stata la prima volta, ha dato una buona risposta" si legge tra le pagine del quotidiano.