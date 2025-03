Gazzetta dello Sport: “Vlasic, 2025 d’oro”

Le notizie sul mondo granata dei principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus su Nikola Vlasic . A seguire le parole del quotidiano: "Se le parole non sono sufficienti a raccontare un’esplosione, allora la scena se la prendono i numeri. È netta la differenza tra la resa di Vlasic nelle prime dodici partite giocate nel girone di andata (nel 2024) e quella del 2025 (l’ultima di andata più il ritorno). In tutti i parametri il Vlasic del 2025 gira al doppio, se non addirittura al triplo. Dodici le partite giocate nel 2024, nove nel nuovo anno: un gol segnato (su rigore contro l’Inter) nella prima parte, due le reti di Vlasic - ed entrambe su azione (la perla nel derby e la zampata di Bologna) – da gennaio..."