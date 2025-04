Gazzetta dello Sport: “Vlasic e Lazaro sono al rientro Ricci è in dubbio”

L'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sl punto della situazione in casa granata. A seguire le parole del quotidiano: "Confermare il 4-2-3-1 C tipico di questo girone di ritorno, oppure aggiungere un centrocampista in più? O ancora, virare su un modulo diverso? Pensieri che passano per la testa di Paolo Vanoli e che con ogni probabilmente verranno sciolti all’ultimo, quando avrà un quadro definitivo delle condizioni di alcuni uomini chiave..."