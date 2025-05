Gazzetta dello Sport: “Vlasic-Torino, una scelta di cuore”

"Sin dal principio, è stata una questione di cuore. Tra lui e il Toro tutto è cominciato così, tra intense vibrazioni, qualche non banale forzatura e un amore scoppiato d’improvviso. E allora, quale poteva essere la naturale evoluzione della storia di Vlasic? - esordisce così Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - È tutta in un flash, in un sospiro, in una frase lasciata galleggiare nell’aria prima che la stagione definitivamente tramontasse. «Amo il Toro e la città di Torino: resto qui». Leader silenzioso, capitano tecnico di un progetto, dopo tre anni granata Nikola si mostra (pure) nei panni del trequartista innamorato di una maglia, di un club, di una città che ha ridato a lui e alla famiglia una nuova vita. Italiana, torinese: gli piace da impazzire". E in conclusione: "Non solo il grande caldo, (da tempo) è scoppiato anche il grande amore tra il Toro e Vlasic. Sin dall’inizio è stata una scelta di cuore: nell’estate 2022, ad esempio, Nikola ha forzato la mano con il West Ham per salire sull’aereo diretto a Torino. E lo stesso farà nell’estate successiva per instradare la sua cessione a titolo definitivo. Una scelta di cuore spalleggiata in tutto dalla società che, per lui, non ha mai lesinato sforzi e investimenti pur di portarlo – tre stagioni fa – per la prima volta nel campionato italiano. Nell’ultimo anno è sbocciato tutto il talento di questo ragazzo schivo, serissimo e silenzioso. Vlasic è stato un punto cardinale del gioco del Toro, è di fatto diventato un capitano silenzioso, per vocazione è sempre stato un leader tecnico".