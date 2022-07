Gazzetta dello Sport: “Zaza, il ritiro una seconda chance: serve convincere”

Per Simone Zaza il futuro è tutto da decidere: convincere Ivan Juric non sarà facile, considerando la concorrenza di Sanabria e Pellegri, e salutare neanche, visto la volontà del giocatore di voler continuare la sua carriera in granata, dove però non ha trovato molti spazi. Molti sono stati i club, esteri e italiani, che si sono interessati a Zaza, tra cui Udinese e Salernitana in Italia, e qualche club spagnolo: ma il giocatore ha rifiutato tutti, e adesso una possibile pretendente dell'attaccante è il Sassuolo. "Ma i tifosi granata ricordano molto bene quanto sia stato prezioso il suo apporto nei due tornei della grande sofferenza, quelli conclusi positivamente da Moreno Longo e Davide Nicola, che hanno visto il Toro in lotta per la salvezza. In tutte e due le annate - scrive la Gazzetta dello Sport - Simone ha lasciato il segno. Nel 2020-2021 i suoi sei gol sono valsi 7 punti sui 37 finali del Toro. Fondamentale il 22 gennaio del 2021 la doppietta a Benevento. Con i padroni di casa in vantaggio per 2-0, il Toro ha trovato la rimonta grazie al suo centravanti mancino. Il gol del pareggio, arrivato al 93’, è risultato determinante per la retrocessione della squadra di Pippo Inzaghi e per la salvezza dei granata di Nicola che si sono affrontate giusto nella giornata conclusiva(1-1). Se non fosse arrivato quel pari all’andata nell’ultima giornata le due squadre sarebbero state divise da un solo punto".