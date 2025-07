Gineitis 2029, Ismajli e Ngonge in ritiro col Toro: i temi granata sui giornali

Le pagine a sfondo granata sui principali quotidiani oggi in edicola

Redazione Toro News 3 luglio 2025 (modifica il 3 luglio 2025 | 11:19)

La Gazzetta dello Sport si concentra sul rinnovo di contratto di un gioiello del Toro: "Gineitis, 2029. Toro, il mancino cresce ancora e adesso fa collezione di rinnovi. C'è l'accordo per il terzo prolungamento in 2 anni: altre quattro stagioni in granata e un'opzione fino al 2030. In quali ruoli può giocare nel mezzo? Mediano e mezzala".

Anche La Stampa si unisce al quotidiano in rosa e pone il focus sul centrocampista lituano: "Aumento di stipendio e accordo fino al 2029 per il lituano. Sarà un jolly nel centrocampo che saluta Ricci e trova Anjorin. Gineitis rinnova, un segnale di fiducia che vale per il futuro. 3 i gol realizzati da Gineitis con il Toro in serie A".

Tra le pagine di Tuttosport, infine, è il calciomercato a fare da padrone: "Ismajli e Ngonge in ritiro col Toro. Per il difensore è tutto fatto: si attende l'ok per fissare le visite mediche. Per l'esterno d'attacco trattativa aperta: l'accordo si può trovare a 8 milioni. L'obiettivo è riuscire a chiudere le due trattative per il 14 luglio, giorno della partenza per Prato allo Stelvio: Baron intanto accoglie Anjorin. Idea Cepeda, Vagnati segue l'esterno del Colo Colo: costa 4 milioni. Su Ciamma il Paris FC, il talento cresciuto nel vivaio granata piace anche all'Entella che lo vorrebbe avere in prestito. Napoli-Vanja, trattativa slegata da quella per l'ala belga"