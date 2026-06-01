La vittoria dell'Under 18, corsa a due per la panchina granata, il mercato in entrata e Simeone per il futuro: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un focus sulle giovanili granata. L'under 18 del Torino ha sconfitto 1-0 il Genoa nell'ultima giornata di campionato e vola ai playoff scudetto. Decide un gol di Andrea Luongo la gara che permette ai granata di salire al quarto posto in classifica e giocare in casa i quarti di finale. L'appuntamento sarà giovedì in gara secca contro il Cesena: mister Vegliato avrà a disposizione anche Carrascosa e Ballanti per puntare a superare i bianconeri e accedere alla semifinale.

La Stampa, invece, apre con un approfondimento sul calciomercato granata in entrata. Il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi è pronto a fare una rivoluzione in vista della sessione estiva di calciomercato. Nel mirino della dirigenza granata c'è Lazar Nikolic, 26 anni, difensore del Vojvodina piazzatosi secondo nell'ultimo campionato serbo. È di piede destro, ma può giocare anche sull’altro lato del campo. Intanto il Torino comincia ad accumulare un piccolo tesoretto per accendere il mercato: oltre ai 5 milioni che dovrebbero arrivare dal Sassuolo per Walukiewicz, il Partizan riscatterà Seck versando nelle casse granata 2 milioni.

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Sulle colonne di Tuttosport, oltre alle parole di Cairo, viene dedicato un focus sul calciomercato, con particolare attenzione al prossimo allenatore granata. Cairo è alla ricerca di un nuovo tecnico in vista della prossima stagione: dopo il mancato rinnovo di D'Aversa, la dirigenza granata sta valutando due profili: Ignazio Abate e Alberto Aquilani. Il tecnico della Juve Stabia ha fatto un’ottima impressione, però Cairo intende incontrare anche l’allenatore del Catanzaro prima di scegliere definitivamente chi siederà sulla panchina granata ad agosto. Inoltre, il quotidiano si sofferma sul mercato in entrata. Marianucci spera di rimanere in granata e il ds Petrachi sta lavorando per trovare un accordo col Napoli. Mentre in attacco è spuntato il nome di Cherubini: l'attaccante è andato in prestito dalla Roma alla Sampdoria nell'ultima stagione. Infine, c'è anche un approfondimento sulla terza edizione della Partita della Leggenda che andrà in scena il 6 giugno al Filadelfia.

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio ad un focus su Giovanni Simeone. Il club granata panifica la nuova stagione mettendo il Cholito al centro del proprio progetto tecnico. Alla prima stagione con la maglia del Toro, il centravanti argentino ha messo a segno 12 gol diventando il vero trascinatore della squadra quest'anno. Ora dovrà essere una certezza ed un punto fermo anche per il futuro.