Carvalho, Marianucci, Ricardo, Marì e Coppola: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 13:37)

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, il match contro l'Atalanta di Palladino in programma domani sera a Bergamo, la situazione in attacco. Queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulla gara di domani fra Torino e Atalanta. Dopo la sconfitta rimediata allo Stadio Olimpico Grande Torino contro l'Udinese, i granata sono chiamati ad una reazione nell'anticipo del sabato. La squadra di Baroni incontrerà l'Atalanta di Palladino e in occasione della gara che aprirà il girone di ritorno per i granata il tecnico toscano ha in programma alcune modifiche nella formazione che scenderà in campo dal 1'. Baroni cambierà qualcosa, soprattutto in attacco, dove si rivedrà probabilmente Adams in coppia con uno tra Simeone (favorito) o Zapata, con Njie di scorta. Inoltre, bisognerà valutare le condizioni di Pedersen e Gineitis mentre Casadei sarà squalificato.

Invece, l'edizione odierna de la Stampa si apre con un focus sul calciomercato granata e sulle mosse di Petrachi per sfoltire e rinforzare la squadra. Il club granata sta lavorando su diversi fronti, dal portiere all'attacco. L'obiettivo numero uno del Torino è Ricardo del Botafogo: Petrachi a messo sul piatto 7 milioni contro i 9 richiesti per l'acquisto a titolo definitivo del giovane difensore. Con i brasiliani è anche aperto il discorso attaccante: può arrivare Cabral in caso di addio di uno tra Zapata e Adams. Ma occhio anche ad altri profili: interessano Marianucci, Pablo Marì e Coppola. Mentre per la fascia, con Biraghi e Nkounkou ai saluti, piace molto Obrador. Classe 2004 di scuola Real Madrid, è un profilo che piace molto alla dirigenza granata, ma ancora non è stata trovata l’intesa con il Benfica sul prezzo del riscatto.

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a fare un focus sulla sfida di domani contro l'Atalanta e la rosa lacunosa del Toro, viene dedicato un approfondimento al calciomercato granata. Il quotidiano, in particolare, si sofferma sulle trattative che riguardano Marianucci dal Napoli e Ricardo dal Botafogo. Continua la ricerca di almeno un rinforzo in difesa. Petrachi rilancia per il brasiliano, ma resta viva anche la trattativa per l’azzurrino, che nell’ultimo turno Conte è tornato a utilizzare. Con il Napoli si lavora per il prestito con diritto di riscatto ed è pronta una nuova proposta al Botafogo per l’acquisto definitivo del difensore. In alternativa a Ricardo spunta Carvalho, anche lui brasiliano che gioca nel Braga in Portogallo.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sull'attacco granata. Dopo appena tre giorni il Toro di Marco Baroni scenderà nuovamente in campo e questa volta ci sarà l'Atalanta di Palladino. Gli orobici domani sera ospiteranno a Bergamo alle 20.45 i granata e il tecnico Marco Baroni dovrà fare delle scelte soprattutto in attacco. Molto probabilmente Baroni tornerà ad affidarsi a Che Adams davanti, preferito su Simeone. Incerta la presenza dal 1' minuto per Duvan Zapata: per il capitano granata sarà una giornata da forti emozioni: il centravanti colombiano ha vissuto 5 annate fantastiche con l’Atalanta. Njie, titolare contro l'Udinese, sarà l'alternativa.