Le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dello scudetto del 1976, le interviste ai protagonisti di quel trionfo, la partita contro il Cagliari in programma domani alle 20:45 e il calciomercato granata: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dello scudetto conquistato dal Toro durante la stagione 1975-1976. Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena la "Partita della Storia" con tante leggende che hanno vestito la maglia granata e hanno conquistato l'ultimo scudetto. Il quotidiano dedica un approfondimento ai giocatori vittoriosi nel '76 con "l'alfabeto dello scudetto" che va da "Apoteosi" a "Zaccarelli".

La Stampa, invece, apre con il programma di oggi all'Olimpico in vista dei festeggiamenti dello scudetto del '76 e propone un'intervista a Paolo Pulici. Oggi pomeriggio allo stadio sono attesi il capitano Claudio Sala, Paolo Pulici, Luciano Castellini, Eraldo Pecci, Giuseppe Pallavicini, Nello Santin, Renato Zaccarelli, Romano Cazzaniga e Roberto Bacchin. Poi ci saranno tanti che hanno vinto uno scudetto nelle giovanili granata o hanno fatto un pezzo della storia del Toro. Inoltre, in occasione dei cinquant'anni dell'ultimo scudetto, il quotidiano ha intervistato uno dei simboli dei quell'impresa: "Avevamo il tremendismo grazie al Grande Torino. All’inizio ero l’unico a credere nello scudetto. L’anno dopo quelli della Juve hanno deciso che non lo dovevamo più vincere" ha affermato Pulici.

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Sulle colonne di Tuttosport, viene dedicato un focus sul cinquantesimo anniversario dello scudetto del 1976 e sul calciomercato granata. Il quotidiano si apre con l'anniversario del pareggio contro il Cesena e la conquista dello scudetto a ventisette anni dalla Tragedia di Superga. I festeggiamenti partiranno dalle ore 14 allo stadio Olimpico con l'associazione Ex Calciatori attraverso partitelle, sfilate, discorsi e musica. Il quotidiano riprende anche le parole dei gemelli del gol Ciccio Graziani e Paolo Pulici. Infine, c'è spazio anche per il calciomercato e la sfida di domani contro il Cagliari. Nei prossimi giorni ci sarà un summit con il Napoli: Petrachi vedrà Manna per provare a rinnovare il prestito di Marianucci. Invece, contro il Cagliari D'Aversa dovrà fare a meno di Ismajli e Anjorin: il tecnico granata proverà a recuperarli per il derby.

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato ancora spazio alle celebrazioni per il tricolore conquistato nel 1976 attraverso l'intervista ad uno dei simboli di quel Torino, ovvero Ciccio Graziani. "Ancora oggi mi emoziono - ha affermato l'ex attaccante - E' stata una cavalcata stupenda e meravigliosa. Quando sei al Toro ti nasce qualcosa di diverso nell'anima. E' un club unico. Lo scudetto del '76 è una storia senza tempo". Graziani, cresciuto nell'Arezzo, ha militato tra le fila granata otto anni vincendo il titolo con Radice in panchina. Con il Toro ha segnato 122 gol, 97 in Serie A.