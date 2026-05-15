La partita contro il Cagliari in programma domenica 17 maggio alle 20:45, le mosse di D'Aversa, il calciomercato granata e le interviste a Radice, Colucchia e Bonetto per il cinquantesimo anniversario dello scudetto del 1976: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con l'intervista allo scrittore e grande tifoso granata Giuseppe Culicchia. Al quotidiano Culicchia racconta la sua fede da super granata nel libro sullo scudetto Torino 16 maggio 1976. Lo scrittore indica "le ragioni per tifare Toro nella tragedia di Superga e nella morte assurda di Meroni, passando per il rispetto verso Sauro Tomà e in quello di suo padre". Il direttore del Circolo dei lettori nella sua opera ha voluto celebrare l’ultimo scudetto granata a 50 anni di distanza, riaprendo i cassetti della memoria per restituirla a vecchie

e nuove generazioni. Inoltre, il quotidiano dedica un approfondimento al match di domani all'Olimpico Grande Torino tra le leggende granata dove verrà celebrato il cinquantesimo anniversario dell’ultimo scudetto.

La Stampa, invece, si apre con l'intervista a Ruggero Radice, il figlio dell’allenatore dell’ultimo scudetto del Toro vinto cinquant’anni fa: "Battere la Juve era una goduria, viveva la settimana del derby in modo speciale”. L'ex difensore e ora allenatore ha parlato dell'esperienza del padre sulla panchina granata: "È stata un’epoca meravigliosa, papà era in una fase straordinaria della carriera, era giovane e vincente. Mi portava spesso al Filadelfia ed io ero il bambino più felice del mondo" ha chiosato Radice.

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Sulle colonne di Tuttosport, viene dedicato un focus sul cinquantesimo anniversario dello scudetto del 1976 e sul calciomercato granata. Il quotidiano si apre con i contatti fra Darmian e il club di Urbano Cairo. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi e l’agente Tinti mentre altri sono previsti a fine stagione: il giocatore gradisce la destinazione e vorrebbe tornare a vestire la casacca del Toro. Inoltre, per il Cinquantenario dell’ultimo scudetto granata sul quotidiano c'è l'intervista a Marcello Bonetto, il figlio di Giuseppe (braccio destro del presidente Orfeo Pianelli: insieme nel Toro per 19 anni, fino al 1982).

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio anche ad un approfondimento sulle scelte di D’Aversa sulle fasce. Per la gara contro il Cagliari, D'Aversa punta su Obrador e Pesersen. Il terzino norvegese viene dal suo primo primo gol segnato in Serie A da ex contro il Sassuolo, mentre lo spagnolo spinge sulla sinistra risultando decisivo con i suoi cross. Il tecnico granata, in questi ultimi match di campionato, potrebbe usarli anche nella difesa a quattro.