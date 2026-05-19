I dialoghi di calciomercato con il Cagliari, il derby contro la Juventus, i problemi in difesa e il programma estivo: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un focus sulla sfida di domenica contro i bianconeri di Spalletti. Dopo la perla contro i sardi inutile però ai fini del risultato, Rafa Obrador ha voluto scuotere la squadra in vista del derby: "Continuiamo a lavorare duro faremo di tutto per vincere il derby" ha affermato il giocatore in prestito dal Benfica che dopo il gol siglato domenica è diventato il quinto giocatore spagnolo a segnare con la maglia del Toro nel massimo campionato italiano dopo Peirò, Martin Vazquez, Iago Falque e Alex Berenguer.

La Stampa, invece, apre con un approfondimento sui problemi in difesa in vista del derby contro la Juventus e le mosse di Roberto D'Aversa. L’infortunio di Marianucci e la squalifica di Maripan contro il Cagliari complicano i piani dei granata in vista della sfida di domenica. D’Aversa spera di recuperare Ardian Ismajli fermo però da 3 settimane. Si dovrà capire chi giocherà con Coco ed Ebosse, le uniche certezze del reparto arretrato granata. Inoltre, il match contro la Juve dovrebbe essere l'ultimo di D'Aversa sulla panchina granata. Il casting di Cairo per la panchina è in corso: non ci sono segnali di rinnovo.

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Sulle colonne di Tuttosport, viene dedicato un focus sulla gara di domenica contro i rivali bianconeri e il calciomercato granata. Il match contro il Cagliari è stata un'occasione per parlare di possibili cessioni e innesti. Il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi ha avuto un incontro con il dirigente sardo Angelozzi dove hanno parlato del riscatto di Prati, di un possibile interessamento del Toro per Esposito e soprattutto di cifre. Inoltre, il quotidiano si sofferma sul ritorno sugli spalti della curva granata dopo mesi di sciopero. Dopo quattro mesi si interrompe lo sciopero del tifo: domenica sera per il derby la curva Maratona tornerà a riempirsi, riecco gli Ultras e gli altri gruppi organizzati.

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio agli impegni del club granata. Il Torino va verso l'ultimo impegno del campionato che vedrà la squadra di D'Aversa affrontare i rivali cittadini della Juventus in una sfida storica.Il tecnico granata vuole il miglior Toro contro la squadra di Spalletti. Dopo il derby della Mole in programma domenica 24 maggio alle 20.45, verranno concesse le vacanze ai giocatori. Successivamente la squadra si radunerà nella prima settimana di luglio per l'inizio del precampionato al Filadelfia. Poi toccherà al ritiro estivo: quest'anno si svolgerà a Pinzolo (Trento) per due settimane.