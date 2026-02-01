I dubbi di Baroni per il Lecce e i movimenti di mercato: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 1 febbraio - 10:12

Il calciomercato granata in entrata e in uscita, le condizioni di Simeone e la sfida di oggi contro il Lecce in programma alle 12.30: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con una panoramica sulla sfida di oggi allo stadio Olimpico Grande Torino tra i granata di Baroni e i giallorossi di Di Francesco e i nuovi arrivati in casa granata. Il Toro ha necessità di fare punti dopo la pesante sconfitta contro il Como e quattro giornate consecutive senza portare punti a casa. Lecce sarà un esame importante per la squadra di Marco Baroni e non si ammettono passi falsi. Ieri sono stati ufficializzati Kulenovic e Marianucci.

L'edizione odierna de la Stampa dedica un approfondimento alla sfida di oggi contro il Lecce e ai nuovi acquisti del Torino. Contro i giallorossi i nuovi rinforzi dei granata partiranno probabilmente dalla panchina ma non è escluso il debutto per alcuni di loro. In particolar modo, il neo arrivato Marianucci è già pronto e potrebbe dare il suo contributo fin da subito vista anche l'emergenza in difesa. Il quotidiano, inoltre, dedica un focus anche alla Primavera granata. La squadra di Baldini riesce a riprendere la Fiorentina in pieno recupero: "la Primavera granata, a Orbassano, va sotto ma poi trova il gol che vale 1-1 con Zaia".

Tra le pagine riguardanti il Toro Tuttosport, oltre a riprende i malumori dei tifosi granata per il periodo negativo in cui versa il Toro di Baroni, si sofferma sul calciomercato granata. Il ds granata Gianluca Petrachi sta operando per sfoltire e rinforzare la squadra: dopo gli arrivi di Obrador, Prati, Marianucci e Kulenovic si lavora ancora sul fronte entrate. Dopo l'affare saltato per Tchoca, la dirigenza granata si è fiondata nuovamente su Jappert. Tuttavia, continua il braccio di ferro sulla cifra tra il Barracas e Atletico de Rafaela per il difensore 21enne Si complica anche l’operazione Olusesi: il Tottenham chiede di più.

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sulle scelte di Baroni per il match di oggi contro il Lecce e l'infermeria. Contro i giallorossi ci potranno essere delle novità importanti soprattutto in attacco. Infatti, Baroni pensa di cambiare l’attacco mettendo in campo la coppia Adams-Njie e tenendo Zapata come risorsa per il finale. Poi Lazaro potrebbe riposare e Obrador debuttare dal 1' con la maglia granata. Dubbio Simeone: "dopo la rifinitura di ieri potrebbe rientrare tra i convocati per essere a disposizione".