Il calciomercato granata in entrata e in uscita, le condizioni di Simeone e la sfida di oggi contro il Lecce in programma alle 12.30: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.
Rassegna Stampa
I dubbi di Baroni per il Lecce e i movimenti di mercato: i temi granata sui giornali
L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con una panoramica sulla sfida di oggi allo stadio Olimpico Grande Torino tra i granata di Baroni e i giallorossi di Di Francesco e i nuovi arrivati in casa granata. Il Toro ha necessità di fare punti dopo la pesante sconfitta contro il Como e quattro giornate consecutive senza portare punti a casa. Lecce sarà un esame importante per la squadra di Marco Baroni e non si ammettono passi falsi. Ieri sono stati ufficializzati Kulenovic e Marianucci.
L'edizione odierna de la Stampa dedica un approfondimento alla sfida di oggi contro il Lecce e ai nuovi acquisti del Torino. Contro i giallorossi i nuovi rinforzi dei granata partiranno probabilmente dalla panchina ma non è escluso il debutto per alcuni di loro. In particolar modo, il neo arrivato Marianucci è già pronto e potrebbe dare il suo contributo fin da subito vista anche l'emergenza in difesa. Il quotidiano, inoltre, dedica un focus anche alla Primavera granata. La squadra di Baldini riesce a riprendere la Fiorentina in pieno recupero: "la Primavera granata, a Orbassano, va sotto ma poi trova il gol che vale 1-1 con Zaia".
Tra le pagine riguardanti il Toro Tuttosport, oltre a riprende i malumori dei tifosi granata per il periodo negativo in cui versa il Toro di Baroni, si sofferma sul calciomercato granata. Il ds granata Gianluca Petrachi sta operando per sfoltire e rinforzare la squadra: dopo gli arrivi di Obrador, Prati, Marianucci e Kulenovic si lavora ancora sul fronte entrate. Dopo l'affare saltato per Tchoca, la dirigenza granata si è fiondata nuovamente su Jappert. Tuttavia, continua il braccio di ferro sulla cifra tra il Barracas e Atletico de Rafaela per il difensore 21enne Si complica anche l’operazione Olusesi: il Tottenham chiede di più.
Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un focus sulle scelte di Baroni per il match di oggi contro il Lecce e l'infermeria. Contro i giallorossi ci potranno essere delle novità importanti soprattutto in attacco. Infatti, Baroni pensa di cambiare l’attacco mettendo in campo la coppia Adams-Njie e tenendo Zapata come risorsa per il finale. Poi Lazaro potrebbe riposare e Obrador debuttare dal 1' con la maglia granata. Dubbio Simeone: "dopo la rifinitura di ieri potrebbe rientrare tra i convocati per essere a disposizione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA