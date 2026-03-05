I dubbi di D’Aversa per il Napoli e la Primavera: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 11:17)

La trasferta di domani contro il Napoli in programma alle 20.45, gli schemi tattici di D'Aversa e la Primavera vittoriosa di Baldini: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sulle parole di D'Aversa pre Napoli-Torino e le scelte dell’allenatore granata per la sfida contro gli azzurri. Nella conferenza stampa di presentazione per la sfida di domani D’Aversa ha parlato tra le tante cose del ballottaggio tra Zapata e Casadei in attacco: "Duvan protegge palla e attacca gli spazi, ma Cesare può giocare trequartista". Inoltre, il quotidiano si sofferma sulla vittoria della Primavera granata contro il Cagliari. La squadra di Baldini infila la terza vittoria consecutiva e si tira fuori dalla zona playout. Ewurum, Ferraris e Gabellini firmano il 3-1 rifilato al Cagliari al Valentino Mazzola di Orbassano, un successo che vale il sorpasso al Napoli.

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un focus sulla gara di domani contro gli azzurri e soprattutto sulle parole di D'Aversa di ieri in conferenza. Per D’Aversa la squadra non ha ancora fatto nulla e bisogna solo continuare a lavorare: "La Lazio? Non abbiamo ancora fatto nulla. Ho subito chiesto a tutti continuità di risultati e una migliore concentrazione e applicazione nel lavoro". L’allenatore ammette di non aver ancora deciso se confermare la formazione che ha vinto con la Lazio o proporre un assetto più prudente. Inoltre, il tecnico abruzzese non sarebbe soddisfatto delle tattiche sulle palle inattive: gli schemi non rendono abbastanza sia in fase difensiva sia in attacco.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus sugli esterni granata Obrador e Lazaro. Nella conferenza stampa di ieri D'Aversa si è soffermato anche sul lavoro che chiede agli esterni in partita. Il tecnico ha puntualizzato che vuole coinvolgere di più gli esterni in fase offensiva: "Oltre

a costruire, devono tirare". Esterni con licenza di accentrarsi e di provarci, quindi. A prescindere da chi giocherà. Domani, contro il Napoli di Politano e di Spinazzola, potrebbero partire titolari di nuovo Lazaro e Obrador.