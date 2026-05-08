La partita contro il Sassuolo in programma oggi venerdì 8 maggio alle 20:45, le parole di D'Aversa in conferenza, il calciomercato granata e alcune notizie di infermeria: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un focus sul match di domani contro i neroverdi e sulle parole di D'Aversa. Nella conferenza di presentazione l'allenatore del Toro ha fatto fatto il punto sul match di stasera contro la formazione emiliana: "I ragazzi non devono scendere in campo pensando di sfidare una neopromossa. Il Sassuolo sta facendo molto bene, l’anomalia è stata la retrocessione in Serie B", ha affermato il tecnico che vuole una reazione dai suoi dopo la deludente prestazione contro l'Udinese. Inoltre, D'Aversa ha parlato delle emozioni vissute il 4 maggio: "Il 4 maggio va al di sopra di tutto, anche delle proteste. Dentro la Basilica ho vissuto emozioni indescrivibili: penso al silenzio assordante al suono delle campane e alla lettura da parte di Duvan dei nomi degli Invincibili".

La Stampa, invece, si apre con un approfondimento sul match contro il Sassuolo e sulle novità dall'infermeria granata. Contro i neroverdi rientrano tre pedine importanti: Adams, Zapata e Pedersen. Ballottaggio per D'Aversa in attacco: con il rientro di Zapata, il tecnico potrebbe schierarlo al fianco di Simeone dal 1' minuto oppure farlo entrare a partita in corso e preferirgli Njie. La coppia Simeone-Zapata è stata decisiva in questa esperienza di D'Aversa sulla panchina granata e ora il tecnico spera di vederli ripetersi anche contro il Sassuolo questa sera.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Sulle colonne di Tuttosport, viene dedicato un focus sul calciomercato in entrata e in uscita e sul futuro della panchina granata. Nella conferenza di presentazione al match di questa sera D'Aversa ha parlato del suo futuro dopo i contatti tra Petrachi e Cairo con Gattuso: "Un'idea me la sono fatta. E se mai il presidente mi chiamerà per sapere il mio pensiero glielo dirò". Tuttavia, il patron granata non ha ancora deciso a quale allenatore affidare il Toro. Inoltre, il quotidiano si sofferma sull'ultimo sciopero della curva contro il Sassuolo e il raggiungimento dei 20 mila biglietti venduti per il derby.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio anche ad un approfondimento sulla fase offensiva. Per la gara contro i neroverdi D'Aversa recupera in extremis Marcus Pedersen, Che Adams e Duvan Zapata e pensa all'assetto a tre punte. Tuttavia, il colombiano e lo scozzese dovrebbero partire dalla panchina e Njie potrebbe essere disponibile dal 1' come affermato dallo stesso allenatore: "Ho Adams e Zapata disponibili part-time. Njie può partire dall'inizio".