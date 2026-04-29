Le mosse di D'Aversa, la sfida di oggi contro l'Inter di Chivu, il punto sullo stadio Olimpico e le Primavera: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un approfondimento sui giovani nella rosa granata.Nel pareggio contro l'Inter si sono messi in evidenza soprattutto due giocatori granata: Emirhan Ilkhan e Alieu Njie. Entrambi rappresentano il "volto fresco" della squadra allenata da Roberto D'Aversa. Nel match contro l’Inter il turco ha dato ordine, mentre l’attaccante è stato

determinante nel finale. Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sul derby Under 16 fra Torino e Juventus. Una doppietta di Mamadou Pamè regala il derby ai bianconeri al Robaldo (0-2) nella gara

d’andata degli ottavi difinale dei playoff scudetto.

La Stampa, invece, propone un articolo su Giovanni Simeone. Dopo il gol del 1-2 che ha riaperto la partita contro l'Inter, l'argentino ha raggiunto i 10 gol in maglia granata in campionato e vuole continuare ad essere protagonista al Toro. Il Cholito adesso "va a caccia di un piccolo record per la recente storia granata: diventare il miglior bomber “debuttante” dell’era Cairo dopo Ciro Immobile, che realizzò 22 reti nel campionato 2013/14". A quota 12 reti ci sono Belotti, Iago Falque e il suo compagno di reparto Duvan Zapata, così Simeone ha ancora quattro partite per migliorarsi con il derby all'ultima giornata.

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un focus sul calciomercato granata in entrata e in uscita. Il Torino, con la salvezza diventata aritmetica, inizia a pianificare il futuro. Emissari granata in Germania per Tohumcu, la mezzala di proprietà dell’Hoffenheim, ma ora in prestito all’Holstein Kiel. Inoltre, si attuerà un'opera di sfoltimento per rinnovare il centrocampo granata: Tameze ha il contratto in scadenza a giugno, Ilic è sul mercato, mentre si cerca di capire cosa fare con Anjorin e Prati. Molto probabilmente lascerà il Toro Saul Coco: colleziona prestazioni insufficienti da settimane e contro l'Inter è arrivata la bocciatura anche di D'Aversa. Inoltre, il quotidiano si sofferma anche sul derby di maggio. Lo sciopero del tifo non si ferma, ma verrà messo in stand-by solamente per la partita contro la Juve: la Curva Maratona è già sold-out.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio a un approfondimento su Nikola Vlasic. Il centrocampista croato contro l'Inter ha realizzato il gol del pareggio dal dischetto: ora è a quota 9 reti ed è già la sua miglior stagione di sempre. Ma nelle ultime 4 gare di campionato darà la caccia alla doppia cifra che è ad un passo. Contro i nerazzurri si è rivelato ancora una volta infallibile su rigore: 7 trasformati di fila. Nikola Vlasic è uno specialista dei rigori: ne ha segnati 7 di fila in Serie A di cui 2 nella stagione scorsa e 5 in questo campionato.