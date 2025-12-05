Idea di mercato dall’Atalanta e le scelte col Milan: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: dal calciomercato al campo, ecco tutte le ultime novità

Eugenio Gammarino 5 dicembre - 10:38

Calciomercato, infortuni e tanti temi in vista della prossima partita del Toro che sarà in casa contro il Milan lunedì sera, queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata. L'edizione odierna del Corriere Torino si apre con un focus sui due centrocampisti granata Asllani e Casadei, due ex interisti che lunedì all’Olimpico giocheranno una sorta di derby contro il Milan. Entrambi i giocatori hanno avuto alcune difficoltà in questa prima parte di stagione e da loro ci si aspetta un cambio di rotta: "Asllani e Casadei, arrivati a Torino con grandi aspettative e doti tecniche evidenti, fin qui non hanno acceso il motore granata come ci si attendeva. Il potenziale non si discute. Ma il loro rendimento è stato discontinuo. Il Toro ha bisogno di una mediana che ruggisca, facendo valere muscoli e idee, intensità e personalità. Baroni considera Kristjan e Cesare due ingranaggi fondamentali del propulsore granata. Ed è fiducioso che possano presto offrire un rendimento all’altezza dei loro mezzi importanti".

L'edizione odierna de La Stampa si apre con un approfondimento sulla gara di lunedì sera contro il Milan. Negli ultimi quattro anni il Toro ha ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi in 9 incontri contro i rossoneri e quindi i ragazzi di Marco Baroni possono sfruttare questo bilancio positivo per dare una svolta alla loro stagione: "Il Toro cerca punti dalla big che più ne ha concessi da quando è presidente Urbano Cairo: 28. I rossoneri incarnano anche il ricordo più amaro, un 7-0 di 4 anni fa davanti alla Maratona, ma da quel momento i ruoli si sono rovesciati. Dei successivi 9 incroci, Coppa Italia compresa, il Toro ne ha vinti 4 e pareggiati 2. È reduce da tre risultati utili di fila, sarebbero potuti valere altrettanti successi se l’anno scorso all'andata non fosse stato raggiunto da Okafor al 5’ di recupero".

Tra le pagine riguardanti il Toro e pubblicate oggi su Tuttosport, oltre a trovare un focus sull'attacco granata e i dubbi tra i pali, viene dedicato un approfondimento anche al calciomercato granata. Secondo Tuttosport, infatti, il Toro ha messo gli occhi su Daniel Maldini. Il trequartista può lasciare l’Atalanta in prestito: la società granata valuta il possibile affare per consegnare a Baroni un’alternativa in più in fase offensiva. Già in passato il Torino aveva seguito il fantasista scuola Milan: "Anche il Toro ha messo gli occhi su Daniel Maldini. Il fantasista classe 2001, infatti, potrebbe lasciare l’Atalanta nella finestra di mercato di gennaio per andare a rilanciarsi altrove dopo lo scarso minutaggio ricevuto finora. L’iniezione di qualità e fantasia proveniente dal possibile innesto di Maldini stuzzica il presidente Urbano Cairo, che è un estimatore del figlio d’arte da tempi non sospetti. Più volte, infatti, il Torino aveva sondato il terreno e cercato di accaparrarsi Maldini Jr negli anni scorsi. Chissà che stavolta non possa essere la volta buona".

Infine, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con un approfondimento sul centrocampo granata. Il quotidiano si sofferma sulla regia granata, in particolare su Asllani e Ilic. Baroni potrebbe schierare entrambi contro il Milan andando a ricreare una regia a due vista già nel derby contro la Juventus: "C'è una formula-derby che ha funzionato, e che – adesso, finalmente – potrà essere riproposta. Marco Baroni riacquista la doppia opzione nel cuore del centrocampo: perché Ivan Ilic si è perfettamente ristabilito, mentre Kristjan Asllani c’è sempre stato ma da questo momen to ha da farsi perdonare gli errori di Lecce - continua il quotidiano - Una regia per due è lo slogan che accompagnerà i granata verso la sfida con il Milan, e potrebbe anche essere il gancio con il quale riprendere il cammino interrotto dopo la sosta di novembre della Serie A". Inoltre, La Gazzetta si sofferma sugli infortunati in casa granata. Simeone sembra fare progressi: è rientrato dopo l’infortunio, al Filadelfia si allena con i preparatori e domenica Baroni deciderà se convocarlo. Attesa per Ismajli, è ancora a parte.