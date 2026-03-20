La Primavera in campo, il calciomercato , le tattiche di D'Aversa e la gara di sabato contro il Milan: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.
Rassegna Stampa
Il calciomercato e la sfida di domani contro il Milan: i temi granata sui giornali
L'edizione odierna de La Stampa si apre con la sfida in programma sanato contro i rossoneri e un focus su Alberto Paleari. Il portiere granata ritroverà il Milan: cresciuto nelle giovanili rossonere, il portiere troverà nuovamente Allegri che dalla Primavera gli aprì le porte del professionismo. Inoltre, il quotidiano si sofferma sulla Primavera granata. I ragazzi di Baldini scenderanno in campo contro l'Hellas Verona alle 16 nell'impegno di campionato.
Sulle colonne di Tuttosport, oltre alla gara contro il Milan di sabato, viene dedicato un focus sul calciomercato granata. Continuano a circolare le voci sul possibile acquisto per i pali per giugno. Il preferito è Vladimiro Falcone del Lecce ma occhio anche a Livakovic. Secondo il quotidiano ci sono stati dei contatti con gli agenti dell'estremo difensore della Croazia. A favorire l'acquisto potrebbero essere anche i suoi connazionali Vlasic e Kulenovic che sono amici del portiere, entrambi hanno giocato con lui: potranno avere un ruolo determinante nella futura trattativa. Inoltre, il quotidiano si sofferma sul riscatto di Prati che avrà due mesi di tempo per convincere la società granata a investire su di lui.
Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport si trova un focus su D'Aversa e sul centrocampo granata. Una delle certezze del Torino di D'Aversa è sicuramente Nikola Vlasic. Contro il Milan il centrocampista croato dovrà schermare Modric, aiutare gli attaccanti e proporsi anche in zona gol. Sarà un sabato di fatica per i centrocampisti del Toro: Vlasic, Prati e Gineitis formeranno una ragnatela su Modric per limitarlo. Inoltre, il quotidiano si sofferma sull'uomo di 72 anni fermato a Masio per le scritte contro il presidente Cairo.
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