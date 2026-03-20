Il calciomercato e la sfida di domani contro il Milan: i temi granata sui giornali

Sulle colonne di Tuttosport, oltre alla gara contro il Milan di sabato, viene dedicato un focus sul calciomercato granata. Continuano a circolare le voci sul possibile acquisto per i pali per giugno. Il preferito è Vladimiro Falcone del Lecce ma occhio anche a Livakovic. Secondo il quotidiano ci sono stati dei contatti con gli agenti dell'estremo difensore della Croazia. A favorire l'acquisto potrebbero essere anche i suoi connazionali Vlasic e Kulenovic che sono amici del portiere, entrambi hanno giocato con lui: potranno avere un ruolo determinante nella futura trattativa. Inoltre, il quotidiano si sofferma sul riscatto di Prati che avrà due mesi di tempo per convincere la società granata a investire su di lui.