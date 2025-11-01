Il “codice” Baroni, la difesa e Paleari: i temi granata sui giornali di oggi

Le notizie del Torino FC sui principali quotidiani italiani

Piero Coletta 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 10:37)

Spazio alla gara contro il Pisa dopo il buon pareggio maturato contro il Bologna nell'ultima di Serie A. Contro i pisani Baroni pensa a qualche cambio tattico, l'ennesimo in questo avvio stagionale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questa continua variazione dei giocatori è sempre stata un mantra del tecnico granata. "La regola di Marco, infondo, è condensata in una frase di poche parole, ripetuta quasi fino allo sfinimento sin dai pomeriggi assolati del ritiro di Prato allo Stelvio, e ribadita anche mercoledì notte nella sala stampa del Dall’Ara diBologna, a partita ormai finita e con il pareggio in tasca. «Io ho venticinque titolari, farò giocare tutti: vado avanti sulla mia strada », sottolineava l’allenatore torinista. Il percorso granata, finora di grande interesse e così qualificante, è stato costruito proprio grazie a questa gestione «aperta» e coinvolgente dello spogliatoio in tutte le sue anime. E non è per nulla finita…"

Dai continui cambi al capitolo difesa. Dopo il difficile avvio di stagione la difesa sembra aver trovato un suo equilibrio, come sottolinea Corriere Torino. "La retroguardia granata ha effettivamente cambiato passo, trovando quella solidità mancata nelle prime uscite. Ben 13 dei 14 gol subiti sono arrivati nelle prime sei giornate, mentre nelle successive tre i granata hanno incassato una sola rete". Un netto passo in avanti.

Nella giornata di ieri è arrivato il rinnovo di Alberto Paleari. Il secondo portiere granata ha preso il posto di Franco Israel nelle ultime due gare, a causa di un infortunio del portiere titolare. Sarà granata fino al 2027 e di questo ne parla La Stampa. "Una settimana così non l’aveva mai vissuta e difficilmente se la dimenticherà, ma il momento magico di Alberto Paleari non finisce qui. A 33 anni è diventato l’eroe a sorpresa dei granata e ora si prepara a giocare la terza partita di fila in Serie A, non gli era mai successo in carriera, dopo aver appena rinnovato il contratto di un altro anno".

Cesare Casadei sogna l'azzurro. In questo avvio di stagione è stato uno dei giocatori più utilizzati da Marco Baroni assieme Saul Coco. Gode della fiducia dell'allenatore, deve ancora trovare la sua prima rete in campionato dopo quella siglata proprio contro il Pisa in Coppa Italia, come spiega Tuttosport. "Cesare Casadei ha un obiettivo ben chiaro in mente in questo momento: essere inserito nell’elenco dei convocati di Rino Gattuso per i prossimi impegni della Nazionale, quelli contro Moldavia e Norvegia subito dopo il derby. Un obiettivo che non è impossibile da raggiungere, anche perché nelle ultime settimane il livello delle prestazioni del centrocampista si è alzato notevolmente e contro il Bologna, nell’ultimo turno di campionato, è stato anche uno dei migliori della gara".