Il Corriere di Torino: “A Monza contro l’entusiasmo del club neopromosso”

"Torna il campionato e torna Ivan Juric, che a tre mesi dall’ultima conferenza si regala ai tifosi collegati su Torino Channel per quasi 40 minuti - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - . C’è spazio per il mercato, per le esigenze del suo Toro, per le spiegazioni e per i chiarimenti. Perché in tanti hanno provato ad entrare nella testa del tecnico croato, fra i suoi pensieri e lui ha deciso che qualcosa andava detto, non soltanto sulla partita di questa sera a Monza ma sul suo rapporto con il Toro, con Vagnati e il presidente Urbano Cairo". Ivan Juric attende ancora rinforzi, ma «il mercato è sempre più difficile», così l'ha definito il tecnico granata. Una frase ribadita anche da Inzaghi a Gasperini. "Magari chiuderlo prima, questo mercato, potrebbe aiutare, costringere procuratori e giocatori ma anche le società a scelte nette".