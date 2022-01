Il Corriere di Torino: “Altri 3 positivi: la trasferta di Bergamo è a rischio”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Si gioca o non si gioca? Questa domanda è destinata a restare, per il momento, senza risposta. Le nuove positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra granata gettano più di un dubbio sul regolare svolgimento della prima partita del girone di ritorno del Toro, in programma domani alle 16.30 in casa dell'Atalanta. Ecco quanto riportato dal Corriere di Torino: "Atalanta-Torino è a rischio? La notizia è che, arrivati alla vigilia del match, non si possono aver certezze sul regolare svolgimento del match. Uno scenario a cui ci stiamo tristemente abituando in epoca di pandemia, e lo stesso Torino non è nuovo a situazioni di questo tipo. Dopo i test svolti ieri mattina, sono purtroppo emerse altre tre positività al Covid nel gruppo squadra granata. «La Società ha informato le Autorità sanitarie competenti e sospeso l’attività odierna», recitava un comunicato del club diffuso nel tardo pomeriggio di ieri: niente allenamento al Filadelfia nel pomeriggio, tutti a casa per precauzione. A ulteriore riprova della grande incertezza che aleggia intorno al Filadelfia, va aggiunto che oggi non è in programma la consueta conferenza stampa della vigilia con protagonista Ivan Juric. Le tre positività di ieri, sommate a quelle degli scorsi giorni, fanno arrivare a sette il numero dei casi Covid positivi in casa Toro (di cui il club granata non ha svelato l’identità per ragioni di privacy, in applicazione dei regolamenti di settore, così come è stato fatto sin dall’inizio della pandemia)".