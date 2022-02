Il Corriere di Torino: “Belotti ha bisogno del Toro per non perdere la Nazionale”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Il conto alla rovescia è iniziato, ma Andrea Belotti per il momento lavora ancora a parte - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - ". Il numero 9 del Torino è in scadenza, ma non scende sul terreno da gioco da novembre. "Il Gallo sta smaltendo una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Una stagione decisamente tribolata, piena di guai, compreso quello di fine agosto (grave infortunio al tendine peroneo) che lo aveva tenuto fuori fino a metà ottobre". Belotti è ormai libero di firmare con un altro club, si è parlato di molte piste, ma nulla di concreto. "Vive allora alla giornata Andrea Belotti, che nell’immediato cerca un rilancio in piena regola anche per non perdere il treno della Nazionale". L'Italia a fine marzo si giocherà l'accesso ai Mondiali in Qatar e il Gallo deve inevitabilmente risalire le gerarchie.