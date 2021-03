Il Corriere di Torino: “Calvario Nkoulou”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Un mese esatto di battaglia con il Covid. Era il 26 febbraio quando a Nicolas Nkoulou comunicarono la positività al virus: è stato uno degli otto giocatori a essere colpiti dal focolaio di variante inglese che ha messo a soqquadro la stagione del Torino a cavallo tra febbraio e marzo", queste le parole che si leggono sull'edizione odierna del quotidiano. Il difensore granata, a differenza degli altri sette, è l'unico a non essere ancora tornato in campo insieme ai compagni di squadra. Nelle prossime ore il giocatore camerunense effettuerà l’ennesimo tampone e in caso di esito negativo, Nkoulou si sottoporrà alle visite mediche di idoneità. "Non basterà quindi la sosta di campionato per poter rivedere Nkoulou in campo; se si negativizzerà e passerà le visite mediche in tempo potrebbe unirsi alla squadra per il derby della Mole del 3 aprile, ma al massimo sarebbe recuperabile per la panchina. Il primo ad attendere Nkoulou a braccia aperte è Davide Nicola, che gli aveva restituito le chiavi della difesa non appena terminato il calciomercato invernale. Nelle ultime tre gare con il difensore camerunese in campo il Torino ha incassato quattro reti (media di 1.33 a partita); da quando lui è fuori dai giochi, la squadra di Nicola ha invece subito nove gol in quattro partite (media schizzata a 2.25)". Sicuramente non è un singolo giocatore che fa la differenza, ma Nkoulou può dare una mano in più.