Il Corriere di Torino: “Domani il primo vero test in vista della ripresa”

si avvicina alla terza amichevole di dicembre, che però può essere considerata come il primo vero test verso la ripresa del campionato dopo questa lunga sosta. Domanialle 14.30 all’Olimpico Grande Torino arriva la Cremonese, e si tornerà davvero a respirare il clima della Serie A dopo parecchie settimane. Nelle due amichevoli giocate nel ritiro spagnolo di San Pedro del Pinatar, il Torino ha ben figurato (vittoria per 1-0 contro l’Espanyol, pareggio per 1-1contro l’Almeria) ma con formazioni rimaneggiate e per questo lontane dalla versione della squadra di Juric che vedremo alla ripresa del campionato, il 4 gennaio contro il Verona. Il test di domani dovrebbe essere più indicativo delle due precedenti uscite, al fine di saggiare la condizione della truppa: in gruppo sono tornati tutti i giocatori che hanno disputato il Mondiale ad eccezione di Vlasic, che rientrerà solo la prossima settimana dopo il terzo posto con la Croazia. Restano fuori gli infortunati Linetty, Singo e Aina: tra questi colui che ha maggiori chances di recuperare per il Verona è il polacco".