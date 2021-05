Il Corriere di Torino: “Due infortuni granata in vista della trasferta a Verona”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Domenica pomeriggio il Torino sarà impegnato al Bentegodi contro l'Hellas Verona di Ivan Juric, ma Davide Nicola dovrà fare a meno di Vanja Milinkovic-Savic e Nicola Murru, due giocatori non titolari nelle gerarchie del tecnico torinese. "Il portiere serbo ha rimediato una contusione alla caviglia sinistra, mentre il laterale ha riportato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Mancando venti giorni alla conclusione del campionato (che terminerà il 23 maggio), per entrambi c’è il rischio che la stagione si sia conclusa anticipatamente, anche se potrebbero recuperare per gli ultimissimi impegni (il 18 maggio in casa della Lazio e il 23 maggio a Torino col Benevento)". Il Torino che lotta per la salvezza, però, è in testa alla classifica che riguarda il numero di giocatori che hanno saputo mettere a segno almeno un gol. I granata difatti sono a quota 17, pari con l'Udinese. "Curioso è il fatto che a detenere questo primato siano due squadre che si trovano ad oggi nella parte destra della classifica".