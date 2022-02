Il Corriere di Torino: “Il rientro di Belotti è la notizia migliore della gara”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Il Venezia vince ma il gol annullato a Belotti farà discutere a lungo - si legge tra le pagine del quotidiano - , perché la decisione di Giua e del Var Maresca che lo chiama a rivedere tutto è discussa e discutibile". Nel finale di partita si è visto il calcio nell’era Var: minuti e minuti per valutare il fuorigioco di Pobega che avrebbe impedito a Caldara di marcare Belotti, almeno così l’ha vista l’arbitro Giua. "Poi altra pausa per decretare un rosso a Okereke, a sua volta forse figlio delle immagini e non di campo. E Ivan Juric al termine non può che commentare con l’amaro in bocca l’episodio decisivo della partita". Il protagonista tra le pagine del quotidiano è senz'altro il Gallo, con il suo rientro sul terreno di gioco dello stadio Olimpico Grande Torino. "Sembrava poter essere un ritorno in grande stile, quello