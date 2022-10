Il Corriere di Torino: “Juric ha fatto il pieno di velocità sulle fasce”

"Antivigilia di prove tattiche per il Torino, al lavoro ieri nel tardo pomeriggio allo stadio Olimpico-Grande Torino per avvicinarsi quanto più possibile alle condizioni del derby, che prenderà il via domani alle 18 - si legge sul quotidiano - . In mattinata Ivan Juric parlerà in conferenza stampa allo stadio. Sono diversi i dubbi di formazione che deve sciogliere il tecnico granata, avendo tutti i giocatori a disposizione a meno di sorprese dell’ultima ora. Capitolo biglietteria: ormai esauriti i biglietti nei Distinti Granata, restano in vendita qualche centinaio di tagliandi in Tribuna e c’è ancora disponibilità piuttosto ampia in curva Primavera (per i possessori di tessera Cuore Granata)".