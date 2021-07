Il Corriere di Torino: “Juric potrebbe dare spazio a Pjaca già contro il Rennes”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Eccolo lì, Marko Pjaca, subito a correre sul campo di Santa Cristina". Ivan Juric non ha perso tempo e l’attaccante croato è stato immediatamente coinvolto nelle prove tattiche in vista dell’amichevole contro il Rennes. Partita in programma domani alle ore 18. "Il match in casa dei bretoni, arrivati sesti nell’ultima Ligue 1, può essere considerato il primo vero test da cui trarre indicazioni affidabili nel processo di costruzione del nuovo Torino". Il neo acquisto granata ha meno allenamento nelle gambe rispetto ai suoi compagni, ma il classe 1995 appare già in discreta forma, "tant’è che ieri ha lavorato regolarmente insieme al resto del gruppo sia al mattino che al pomeriggio. Spazio dunque alle prove anti-Rennes, match che potrebbe essere l’occasione per l’esordio di Pjaca in maglia Toro. Da quanto si è visto a Santa Cristina, Juric è pronto ad assegnare al croato la posizione di trequartista sinistro del 3-4-2-1, il modulo attorno al quale il tecnico sta modellando il Torino".