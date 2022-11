Il Corriere di Torino: “Nuovi acquisti, impatto super”

Tra le note più positive di questa prima parte di stagione in casa granata c'è sicuramente l'ottimo impatto che hanno avuto i giocatori arrivati nel mercato estivo, come riportato sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Bilancio ai limiti dell’esaltante a livello di nuovi acquisti. Già fondamentali i vari Schuurs, Lazaro, Vlasic, Miranchuk e Radonic. In fase di perfezionamento l’inserimento di Karamoh, mentre Ilkhan è l’investimento per il futuro. Senza dimenticare i colpi dello scorso gennaio, saldati in estate: Ricci è nel giro della Nazionale; e in azzurro ci tornerà presto anche Pellegri, che al 100% è l’uomo giusto per voltare pagina dopo Belotti".